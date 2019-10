Napoli, Damascelli critico: nel mirino Milik, Elmas e Lozano

NAPOLI GENK MILIK ELMAS LOZANO - Il Napoli non va oltre il pareggio senza reti sul campo del Genk nella seconda giornata di Champions League. La squadra di Ancelotti resta prima nel gruppo E, ma resta l'amaro in bocca per una partita che andava vinta per evitare di mettere in discussione la qualificazione agli ottavi.

Molto critico il giornalista sportivo Tony, che se la prende soprattutto con tre giocatori: "ha sbagliato l'incredibile tra pali, traverse ed errori da dilettante - ha scritto nel suo editoriale su 'Radio Radio' -è una figurina buona per la Serie A, ma acerbo per una partita di sostanza come quella di Champions in Belgio, idem perche non ne azzecca una".