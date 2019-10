p>GENK NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE KOULIBALY / Al termine della gara pareggiata contro il, il difensore delKoulibaly ha parlato a 'Sky Sport' dell'atteggiamento difensivo: "La cosa che mi fa piacere è che era da un po' che non si vedeva una squadra così solida. Dobbiamo avere più determinazione. Subiamo troppi gol in campionato: dispiace perché non è da noi. Se siamo solidi dietro, gli attaccanti possono giocare con la testa più libera. Sappiamo di porter fare bene. Voglio fare bene in campionato".

