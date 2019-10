BARCELLONA INTER ANTIC / Dopo Atletico Madrid-Juventus della prima giornata, oggi la Champions League offre un nuovo scontro tra giganti del calcio italiano e spagnolo. L'Inter fa visita a un Barcellona ferito, reduce da uno dei peggiori inizi di stagione dell’ultimo decennio, e deve tentare di portare a casa punti dopo l'inatteso pareggio con lo Slavia Praga. Quasi nessuno conosce il calcio spagnolo come Radomir Antic, unico tecnico ad aver allenato i catalani, il Real Madrid e l'Atletico: ai microfoni di Calciomercato.it, il serbo analizza gli azulgrana in vista del match di questa sera: "Il Barcellona non sta vivendo il suo miglior momento, né dal punto di vista del gioco, né dei risultati. Ci sono varie assenze, e si notano".

Nelle ultime due giornate di Liga sono però arrivate due vittorie.

"Quella contro il Getafe è stata prodotto di episodi, più che di gioco. Il Barça non domina, non ha un gioco definito e in più ha dovuto gestire le polemiche per le dichiarazioni di Piqué. Non so come arriverà l'ambiente alla sfida con l'Inter".

Crede che i nerazzurri possano metterlo in difficoltà?

"Il problema è che non sappiamo quale Inter ci troveremo di fronte.

Quella vista nella prima giornata di Champions ha deluso molto: sta dominando in Serie A, è vero, ma l'esordio europeo è stato ben lontano dalle aspettative".

Che immagine c’è, in Spagna, di quest'Inter?

"Sinceramente, si sta parlando poco degli italiani e molto del Barcellona, che deve risolvere i suoi problemi interni. Conte è uno degli allenatori con più prestigio, ha fatto bene sia in Italia che nella Premier, ma insisto: stasera servirà una squadra molto diversa rispetto a quella vista con lo Slavia Praga".

Juventus, Antic: "La mano di Sarri si vede"

Come vede, invece, Real Madrid e Atletico?

"I blancos non hanno autorità in campo, non dominano quasi mai. Hazard non sta rendendo come ci si attendeva, anche se è vero che ha bisogno di tempo per ritrovare la forma. Chi ama il calcio, non può essere soddisfatto dello spettacolo vissuto durante il derby del Wanda. Entrambe le squadre non hanno quasi tirato in porta".

Eppure, in campionato, i merengues sono primi e i colchoneros secondi, ad appena un punto.

"Sì, ma si sono piazzati lì con vittorie con un solo gol di scarto che non mi hanno convinto. Il calcio che stanno praticando è al di sotto delle aspettative create in estate con grandi acquisti".

La Juventus di Sarri ha sfidato l'Atletico: crede possa arrivare lontano in Champions?

"Ero al Wanda Metropolitano, la Juve cerca di più il possesso, ha transizioni rapide… Al momento, però, c'è ancora qualche lacuna nella strategia, e con l'Atleti si trovò in vantaggio più per iniziative personali che per un gioco collettivo. Devo dire, però, che la mano di Sarri si vede".

