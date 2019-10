Inter e Milan, Vertonghen tratta il rinnovo. Ma non mancano gli ostacoli

INTER MILAN VERTONGHEN / Tanti casi spinosi per il Tottenham che non decolla in questa stagione e deve fare i conti con una rosa da rimotivare. Tanti big sono all'ultimo anno di contratto e oltre Christian Eriksen, rimasto scottato dal mancato addio in estate, diversi nomi pesanti sono finiti al centro delle voci di mercato.

Tra questi anche l'esperto Jan, un'idea per, che gli 'Spurs' sarebbero orientati a trattenere ma non a tutti i costi. Secondo il 'Daily Mail' infatti sarebbero partite le trattative per il rinnovo del contratto del difensore belga 32enne, ma la distanza tra domanda e offerta al momento è ampia. In particolare, il giocatore vorrebbe un contratto più lungo rispetto alla proposta annuale avanzata dal club che sugli over 30 valuta con attenzione le singole situazioni.