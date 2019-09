PARMA TORINO MAZZARRI CONFERENZA / Ancora una cocente sconfitta per il Torino di Walter Mazzarri che in serata ha ceduto il passo al Parma al termine di una partita ricca di gol, emozioni e polemiche dettate soprattutto dall'espulsione di Bremer. Un episodio che in conferenza stampa il tecnico granata ha liquidato immediatamente: "Oggi non parlo degli arbitri, valutate voi". Mazzarri ha quindi continuato la sua sfuriata sugli errori della squadra: "Facciamo assurdità sui gol presi, come sul 2-2.

Un regalo agli avversari. Così viene fuori un risultato immeritato sotto tutti i punti di vista. Siamo autolesionisti, si può prendere un contropiede dopo un minuto? Baselli perde palla in mediana e vanno in porta: era proprio la situazione che avevamo pensato di evitare per una settimana. E poi... Le partite a volte sono quasi scritte: Izzo sul 3-2 aveva la palla lì e ci casca quasi sopra, al posto di rinviare. Potevamo chiudere il primo tempo avanti e invece abbiamo preso gol all'ultima azione, con Izzo che esce alla ricerca della palla invece di scivolare indietro. Dovevamo perdere, era scritto".