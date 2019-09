JUVENTUS WILLIAN BARCELLONA / È già aperta la caccia ai grandi colpi a parametro zero del 2020. Dal nuovo anno, i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione saranno liberi di trattare ed accordarsi con un nuovo club da raggiungere poi da svincolati ed i lavori sono iniziati con le società che si muovono in largo anticipo per anticipare la concorrenza sui nomi più caldi. La Juventus ormai da anni si è dimostrata all'avanguardia in questo tipo di operazioni ed anche per la prossima stagione non vuole farsi sfuggire le potenziali grandi occasioni che il mercato offre.

Non mancano infatti i top player nella lista dei calciatori pronti a liberarsi a parametro zero.

Nelle ultime settimane ad esempio si è parlato molto di Christian, probabile partente in casa Tottenham, ma attenzione anche ad un altro big che potrebbe lasciare Londra: il brasilianodel Chelsea. Classe '88, ex Shakhtar Donetsk ed Anzhi, arrivò dai 'Blues' nel 2013 e per il momento non si registra da parte del Chelsea la volontà di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Lalo segue ormai da tempo ed in particolare per il Ds Fabiosarebbe un vero pallino. Dunque la 'Vecchia Signora' è alla finestra, anche se dalla Spagna arrivano voci poco incoraggianti visto che il Barcellona, dopo essersi visto respingere offerte da 40 e 60 milioni di euro nel corso delle passate sessioni di mercato sarebbe pronto a tornare alla carica con convinzione per il 2020. Vedremo chi la spunterà.