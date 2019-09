JUVENTUS KANG-IN LEE / Sempre attenta al mercato dei migliori talenti, la dirigenza della Juventus ha già individuato una potenziale nuova stella e sta valutando la possibilità di portarla in bianconero. Si tratta di Kang-In Lee, trequartista sudcoreano classe 2001 di proprietà del Valencia e Pallone d'Oro all'ultimo Mondiale Under 20 disputatosi all'inizio della scorsa estate.

Secondo quanto riferisce il portale 'Superdeporte.es', vicino alle cose di casa Valencia, il Ds juventino Fabioed i suoi scout sarebbero rimasti impressionati durante l'incrocio nell'edizione 2018/2019 della Youth League. Da quel momento gli uomini mercato bianconeri avrebbero continuato a monitorarlo fino alla scorsa estate, quando un primo tentativo di assalto al Valencia è finito a vuoto.

La Juventus però non molla. Secondo lo stesso portale la 'Vecchia Signora' resta infatti tra i club maggiormente interessati, anche se dopo il recente debutto positivo in prima squadra la concorrenza sta aumentando in modo preoccupante.