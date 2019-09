SASSUOLO ATALANTA GASPERINI / Non ci sarà Muriel in Sassuolo-Atalanta: a dirlo in conferenza stampa è il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini. "Lo aspettiamo e vedremo come sta ma domani non ci sarà". Chi ci sarà invece è Duvan Zapata: "E' in condizione stratosferica: dobbiamo mantenerlo così perché è un calciatore determinante.

Lo scorso anno è stato il migliore, questa stagione ha una dimensione superiore: ha forza e qualità, è tra i top della Serie A, ha avuto una crescita notevole".

Gasperini mette in guardia però dal pericolo della gara di domani sera: "Speravo che a Roma facessimo una gara importante, lo chiedevano situazione e avversari. La partita è stata molto positiva ma ora dobbiamo dimenticare i giallorosso: con il Sassuolo non sarà semplice, non lo è stata neanche lo scorso anno".