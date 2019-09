p>BOLOGNA MIHAJLOVIC / Sinisacontinua a combattere la leucemia da vero guerriero: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il tecnico rossoblu è ancora ricoverato al Sant'Orsola per il secondo ciclo di cure che dovrebbe chiuderi in questi giorni.Tutte le news di calciomercato e non solo:

Mihajlovic oggi parlerà alla squadra per analizzare la prestazione offerta ieri sera a Marassi contro il Genoa: il suo Bologna non è andato oltre lo 0-0 ma ha tanto da recriminare. Difficile ipotizzare una presenza del tecnico in panchina alla Dacia Arena per il prossimo match in programma contro l'Udinese.