BRESCIA JUVENTUS SARRI / Contento per la vittoria della sua Juventus contro il Brescia, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Il 4-3-1-2? Siamo migliorati molto nel palleggio, abbiamo controllato meglio la partita ma va perfezionata la fase difensiva - esordisce ai microfoni di 'Dazn' - Ho visto passi in avanti nella capacità di palleggiare. Mi sembra ci siano stati tre salvataggi sulla linea, in un ambiente pieno di entusiasmo non era semplice. Il 4-3-3 punto di riferimento? Bisogna essere pronti a tutte e due le soluzioni, abbiamo problemi con gli esterni offensivi e mi sembrava logico sfruttare le risorse che abbiamo in questo momento. Bisogna preparare una squadra con queste due soluzioni. Nella fase iniziale il giocatore che faceva la differenza era Douglas Costa e ho ritenuto di sfruttarlo al massimo, poi è venuto meno lui. Oggi abbiamo cercato di sfruttare i giocatori offensivi che avevamo.

Trequaristi? Abbiamoma ci può giocare anchee in certe partite, che mi piace giochi qualche metro più avanti".

I SINGOLI - "Cuadrado? Era una soluzione che stavo pensando già prima dell'infortunio di Danilo. Dopo un paio di partite di altissimo livello da esterno offensivo oggi ha fatto anche una buona prova da esterno difensivo - prosegue Sarri - Dybala? Buona partita anche in fase difensiva. Benissimo negli scambi in velocità, ha fatto bene ed è uscito acciaccato. Speriamo di recuperarlo per la prossima. De Ligt? Sta crescendo, un attimo di pazienza. Viene da un calcio diverso. Koulibaly è un fenomeno, ma anche lui nei primi mesi ha fatto fatica. Abbiamo perso un calciatore trascinante come Chiellini, è fuori De Sciglio. Stasera abbiamo preso un gol che voglio rivedere".