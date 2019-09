BRESCIA JUVENTUS BALOTELLI PROTESTE ARBITRO / È tornato Mario Balotelli dopo la lunga squalifica che aveva rimediato sul finale della sua avventura in Francia. Ripartenza col botto per 'Supermario' che rischia di bloccare la Juventus di Sarri al 'Rigamonti' grazie ad una grande prova del collettivo.

L'ex attaccante di Milan ed Inter non si è però accontentato della buona prestazione e ha trovato il modo di ritornare agli onori della cronaca anche per qualche protesta di troppo. Secondo quanto ricostruito da 'Dazn' al termine della sfida Balotelli si è esibito in alcune proteste contro gli arbitri costringendo lo staff dela portarlo via. Allontanatosi definitivamente il numero 45 ha quindi preferito andare a salutare la sua nuova tifoseria.