Udinese, Tudor e il rischio esonero: Marino fa chiarezza

UDINESE MARINO TUDOR /Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti del match col Verona: "Abbiamo raccolto solo tre punti finora, ma ne meriteremmo molti di più".

Il dirigente ha confermato il tecnico Tudor nonostante i risultati negativi delle ultime giornate: "La gara non è assolutamente decisiva per il suo futuro, con lui abbiamo un progetto a lungo termine e non ci sono i presupposti per pensare a un cambio in panchina viste le diverse prestazioni di alto livello. Apprezziamo e condividamo le sue scelte".

