PAGELLE TABELLINO MILAN INTER / Con due gol nella ripresa l'Inter fa suo il derby di Milano. A nulla servono i super interventi di Donnarumma. Brozovic la sblocca e Lukaku - il migliore - con un colpo di testa schianta il Milan. Ecco i voti del match:

Milan

G. Donnarumma 7 - Tre interventi decisivi che salvano i rossoneri nel primo tempo. Non può nulla in occasione dei due gol

Conti 5,5 - Parte bene ma nella ripresa provoca la punizione da cui nasce la rete del vantaggio nerazzurro

Musacchio 5,5 - Il meno colpevole dei centrali ma partecipa al crollo rossonero

Romagnoli 5 - Si fa anticipare da Lukaku che lo sovrasta in occasione del gol del 2-0

Rodriguez 4,5 - Sciagurato passaggio all'indietro che mette i brividi, non spinge quasi mai (71' Theo 6,5 - E' di un'altra pasta rispetto allo svizzero e si vede subito)

Kessie 5,5 - La solita grinta non basta, l'ivoriano non incide come in altre occasioni.

Biglia 5 - Prova incolore dell'argentino che non riesce a dettare i tempi

Calhanoglu 5,5 - Buon primo tempo per il turco che si spegna nella ripresa. (64' Paqueta 6 - Dopo la prova opaca contro il Verona, entra bene in campo ma non basta)

Suso 5 - Non è un trequartista e si vede. Nella ripresa viene spostato sulla destra ma non riesce ugualmente ad incidere.

Leao 5,5 - Spunti interessanti nel primo tempo, si spegna nella ripresa, anche grazie ad un attento Godin (83' Rebic - s.v)

Piatek 5 - Non la vede quasi mai, l'unica sua occasione degna di nota è un colpo di testa mandato sopra la traversa

All.

Giampaolo 5 - Si dimentica di Bennacer, dando fiducia a Biglia ma la scelta non lo premia così come Suso schierato sulla trequarti.

Inter

Handanovic 6 - Inoperoso per tutta la partita, solo Theo Hernandez gli mette un po' di paura

Godin 7 - Alza il muro l'ex Atletico Madrid. Tempi duri per chi passa dalle sue parti

De Vrij 6,5 - Solita prova attenta del centrale olandese. Piatek quasi mai pericoloso

Skriniar 6 - Tra i tre centrali è quello meno impegnato, prova più che attenta

D'Ambrosio 6 - E' il tuttofare dell'Inter, anche schierato esterno, come i vecchi tempi, non sbaglia. Sicurezza

Barella 6,5 - Ancora in crescita l'ex Cagliari, dopo il gol in Champions ci mette lo zampino in occasione della seconda rete (81' Candreva 6 - pochi minuti che gli bastano per sfiorare il gol del 3-0 )

Brozovic 7 - Ha il merito di sbloccare la partita, solito ordine a centrocampo

Sensi 6,5 - Prova ordinata per l'ex Sassuolo. E' suo lo spunto per il calcio di punizione che porta al gol di Brozovic (70' Vecino 6 - entra con la giusta grinta e contribuisce al successo nerazzurro)

Asamoah 6,5 - Gara puntuale dell'ex Juventus. Non soffre Suso e dà una mano in avanti

Lukaku 7,5 - Fa a sportellate con tutti al 79' trova un super gol di testa, anticipando Romagnoli. Stravince la sfida con Piatek

Lautaro Martinez 6 - Non incide come con la sua Argentina. Donnarumma gli nega la gioia del gol (75' Politano 6 - Si rende subito protagonista scheggiando la traversa )

All. Conte 7 - Fa suo il derby senza grosse novità ma la squadra ha ritrovato la grinta persa contro lo Slavia

TABELLINO

Milan-Inter 0-2

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Leao; Piatek. All. Giampaolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Arbitro: Daniele DOVERI

Marcatori: 49' Brozovic, 77' Lukaku

Ammoniti: 47' Conti(M), D'Ambrosio (I) 87' Rebic (M)

Espulsi: -