CALCIOMERCATO LECCE NAPOLI / Lecce impegnato domani pomeriggio alla difficile sfida contro il Napoli. In occasione dell'incontro, il presidente Sticchi Damiani ha svelato alcuni retroscena di mercato: "A luglio avevamo fatto un sondaggio per avere Luperto. Ma ci è stato risposto che non era in vendita - le sue parole al 'Corriere del Mezzogiorno - Noi abbiamo una mission particolare: valorizziamo i nostri giovani per tenerceli.

? Lo incontro spesso in occasione delle riunioni nella Lega calcio. E' il fiore all’occhiello del calcio meridionale. Mi creda non è facile fare calcio al Sud. Ha fatto delle cose straordinarie, è innovativo. Ha grandi meriti". Il presidente ha poi puntato l'attenzione su alcuni profili di buone prospettive: "Il Napoli ha tanti giovani di qualità comema noi, per scelta aziendale, non accettiamo il prestito secco per i baby calciatori. Ecco perché non sarà facile avere rapporti di mercato coni grandi club italiani".