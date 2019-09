CAGLIARI GENOA ANDREAZZOLI / Troppe occasioni fallite prima che la stanchezza prendesse il sopravvento: così Andreazzoli spiega il ko del Genoa in casa del Cagliari. Intervenuto a 'Sky', il tecnico dei liguri ha analizzato il match: "Non so se servisse più malizia, dovevamo concretizzare tutto quanto abbiamo prodotto, soprattutto nel primo tempo. A questo livello rimpiangi le occasioni perse. Non si può piangere sul latte versato e noi nel primo tempo ne abbiamo versato un litro. In una partita occorre avere le cose chiare fin da subito.

I ragazzi hanno interpretato la gara per come l’avevamo interpretata nel primo tempo poi è arrivata la difficoltà fisica. Siamo passati a quattro e abbiamo pareggiato: neanche il tempo di gioire e ci siamo fatti un bel gol".

Andreazzoli parla poi della prestazione di Favilli: "Dieci minuti prima ha avuto la palla più importante del secondo tempo. Volevamo anticipare il cambio ma eravamo preoccupati per Criscito: quando abbiamo capito che poteva arrivare in fondo, abbiamo fatto la sostituzione. Dispiace per il risultato: vorrei che i ragazzi si prendessero le soddisfazioni meritate".