JUVENTUS ERIKSEN POCHETTINO / Christian Eriksen opaco ieri nel 2-2 del Tottenham contro l'Olympiakos in Champions League. Il danese, sempre al centro dei rumors di mercato, è finito nel mirino della critica per la negativa prova sul campo dei greci. Maurizio Pochettino difende però il numero 23 e non è preoccupato per le possibili distrazioni in merito al suo futuro: "Sono contento della sua prestazione.

Forse non è stata la sua miglior partita, ma tutta la squadra nel complesso non ha giocato al massimo delle sue possibilità. Christian ha corso e giocato per la squadra, si è dato molto da fare. Non sono preoccupato per le sue prestazioni", ha detto il manager deli 'Spurs' all'indomani del match di Champions in conferenza stampa. Eriksen, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno, è osservato da vicino daoltre a Real Madrid e PSG.