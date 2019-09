FANTACALCIO SERIE A 4A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Dopo il turno europeo è tempo di Serie A che scende in campo per la quarta giornata. Il big match si gioca ovviamente a San Siro con il derby di Milano, in programma sabato sera alle 20.45. Il turno avrà inizio venerdì con Cagliari-Genoa e proseguirà con Udinese-Brescia (ore 15.00) e Juventus-Verona (ore 18.00) prima di Milan-Inter. Domenica gli occhi saranno puntati a Bologna, con la squadra di Sinisa Mihajlovic che ospita la Roma. Match da seguire con interesse anche Samp-Torino, Atalanta-Fiorentina e Lazio-Parma, che chiuderà la giornata. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 4a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 4a giornata

Cagliari-Genoa venerdì ore 20.45

⚡Hot: Simeone è pronto a bissare la rete di Parma. Occhio a Schone, centrocampista d'esperienza

⛔Not: Ghiglione non ci convince per la Sardegna Arena

⚽Sorpresa: Attenzione al cuore uruguaiano di Nandez

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Udinese-Brescia sabato ore 15

⚡Hot: Musso e Joronen sono portieri che danno garanzie. Senza De Paul, bene Pussetto

⛔Not: Sabelli non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Occhio alle bombe di Mandragora

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Ayè, Donnarumma

Juventus-Verona sabato ore 18

⚡Hot: Ronaldo deve andare a segno ed è giusto puntare su Dybala, anche a partita in corso. De Ligt ha voglia di rilanciarsi

⛔Not: Gunter potrebbe beccare qualche cartellino di troppo. Occhio anche a Danilo, un po' in ombra con l'Atletico

⚽Sorpresa: E se Matuidi facesse il bis?

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino

Milan-Inter sabato ore 20.45

⚡Hot: Godin e Romagnoli sono le certezze.

Continuate a puntare su Sensi e Suso, ok anche Handanovic⛔Not: Troppe voci intorno a Paqueta in questa settimana⚽Sorpresa: Conti ha una grandissima chance dal primo minutoDonnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; PiatekHandanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Sassuolo-SPAL domenica ore 12.30

⚡Hot: Caputo e Petagna, bomber di provincia

⛔Not: Tomovic non fa per voi

⚽Sorpresa: Ferrari potrebbe estrarre il coniglio dal cilindro

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna; Di Francesco

Bologna-Roma domenica ore 15.00

⚡Hot: Orsolini-Zaniolo: la giovane Italia al potere! Ok Kolarov

⛔Not: Difese un po' troppo ballerine, meglio lasciar fuori i portieri

⚽Sorpresa: Mancini è pronto a regalare bonus di testa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Denswil, Djiks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.



Lecce-Napoli domenica ore 15.00

⚡Hot: Farias al Napoli ha fatto sempre bene! Mertens-Callejon impossibile lasciarli fuori

⛔Not: Occhio al turnover azzurro e Lucioni

⚽Sorpresa: Finalmente Milik, può essere lui la vera sorpresa!

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.





Sampdoria-Torino domenica ore 15.00

⚡Hot: la rinascita passa da Quagliarella! De Silvestri e Zaza faranno bene

⛔Not: Murru-Rincon, occhio ai malus

⚽Sorpresa: puntiamo su Bonifazi: di testa può far male e vuole tenersi il posto!

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero, Ferrari, Murillo,Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Ramirez; Quagliarella, Rigoni.

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Bonifazi, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Verdi, Meitè, Aina; Belotti, Zaza.





Atalanta-Fiorentina domenica ore 18.00

⚡Hot: Duvan Zapata non può essere quello visto in Champions! Ok Hateboer e Chiesa

⛔Not: Caceres può andare in grossa difficoltà, non fidatevi

⚽Sorpresa: Malinovskyi si candida a stupire, anche se dovesse partire dalla panchina

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez; Ilicic, Duvan Zapata.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.





Lazio-Parma domenica ore 20.45

⚡Hot: Gervinho meglio fuori casa che al Tardini! Correa-Immobile coppia gol!

⛔Not: Bruno Alves può regalarvi gioie ma anche dei malus, non rischiatelo

⚽Sorpresa: Kulusevski con la sua velocità può ancora stupire

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio