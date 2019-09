Europa League, le probabili formazioni di Cluj-Lazio e Roma-Basaksehir

EUROPA LEAGUE FORMAZIONI LAZIO ROMA / Acuto del Napoli a parte, la due-giorni di Champions League ha deluso le italiane. Tocca dunque all'Europa League ora, una questione tutte capitale con Lazio e Roma in campo per la prima giornata della fase a gironi. I biancocelesti di Simone Inzaghi protagonisti sul campo del Cluj, mentre i giallorossi di Fonseca affrontano all'Olimpico i turchi dell'Istanbul Basaksehir. Ecco le ultime sulle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ-LAZIO

Pochi cambi per la Lazio che punta a figurare bene anche in Europa e conferma il titolare Strakosha tra i pali mentre rilancia Vavro in difesa.

In avanti, con Ciro Immobile rimasto a casa, subito la coppia Correa-Caicedo.

Cluj (4-3-3): Arlauskis; Susic, Burca, Cestor, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traore, Omrani. All. Petrescu

Lazio (3-5-2): Strakosa; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa. All. S. Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BASAKSEHIR

Tante gare ravvicinate, e quindi mister Fonseca annuncia il turnover per la sua Roma che potrebbe schierare Juan Jesus in difesa, ha scelto Diawara a centrocampo e potrebbe far partire dal primo anche Pastore, ai margini del progetto giallorosso.

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko. All. Fonseca

Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Calcara, Behic, Epureanu, Clichy; Tekdemir, Topal; Viscam, Aleksic, Turan; Crivelli. All. Buruk