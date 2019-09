Real Madrid, 'Don Balon': James Rodriguez ha scoperto la 'spia' di Florentino

REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ VINICIUS / Il Real Madrid non ha sicuramente iniziato nel migliore dei modi la stagione e, in attesa del debutto in Champions League contro il Psg, a tenere banco sui media spagnoli sono anche alcune dinamiche di spogliatoio.

Secondo 'Don Balon', ad esempio, James Rodriguez avrebbe svelato l'esistenza di una spia nello spogliatoio dei Blancos. La talpa dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo in questo caso), vero e proprio pupillo di, cui il brasiliano sarebbe solito svelare tutto ciò che si dice tra i giocatori.