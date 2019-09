SAMPDORIA QUAGLIARELLA CONTE GIAMPAOLO/ Intervistato ai microfoni di 'Dazn', Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato della scorsa stagione: "Diventare capocannoniere è stato davvero pazzesco, d'altro canto non vedevo l'ora che finisse un campionato così stressante come è stato. Ancora non prendo in considerazione l'ipotesi del ritiro".

Quagliarella ha poi parlato dei due allenatori di Inter e Milan, Conte e Giampaolo: "Il tecnico nerazzurro sa migliorarti in tutto, soprattutto nella mentalità. Non vuole che gli si rivolga parole in caso di pareggio o sconfitta, inoltre detta sempre i passaggi, praticamente gli manca il joystick. Con lui, l'Inter avrà un ruolo di primo piano. Giampaolo invece era molto introverso, con lui ho parlato pochissime volte, gli andava tutto bene. Nel modo di lavorare però sono simili, non lasciano nulla al caso".