CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / La copertina è del norvegese Haland (classe '2000) del Salisburgo che all'esordio in Champions League contro il Genk ha realizzato una tripletta ma tra Youth League e campionati giovanili sono tante le segnalazioni che vi proponiamo in Football Under, il focus settimanale sui giovani talenti di Calciomercato.it:

1. Una tripletta all'esordio in Champions League è la storia di Erling Braut Haland, attaccante norvegese del Salisburgo autore di una tripletta: due gol di sinistro, il suo piede forte, e uno di destro. Haland è un classe '2000, un altro giovane fortissimo pescato dalla formazione austriaca della Red Bull nelle fila del Molde. Il Salisburgo punta tantissimo sul settore giovanile, nel 2017 ha vinto la Youth League e ieri nel 6-2 al Genk ha realizzato quattro reti con i '2000: oltre ai tre di Haland, c'è il gol di Szoboszlai.

2. Il Liverpool investe tanto anche nelle giovanili, nell'Under 19 che ha affrontato il Napoli in Youth League spicca il terzino destro classe '2001 Rhys Williams, dotato di una frequenza di passo molto interessante, rapido, tecnicamente valido, abile nell'uno contro uno, attento in entrambe le fasi. Williams contro gli azzurrini ha colpito una traversa e ha rappresentato una spina nel fianco per la difesa della formazione di Baronio.

3. E' andato via, invece, dal vivaio dei Reds anche in modo polemico con l'agente che ha accusato l'ambiente di bullismo Bobby Duncan, il cugino di Gerrard che ha vinto anche la Fa Youth Cup con gol dell'ex in finale contro il Manchester City. Attaccante con senso del gol, bravo ad attaccare la profondità, si è presentato alla Fiorentina subito con una doppietta all'esordio contro la Primavera del Bologna, andando a segno prima di testa e poi su rigore.

4. Con l'infortunio di Origi la prima alternativa di Klopp per l'attacco è Rhian Joel Brewster, tra i convocati per la trasferta di Napoli. L'attaccante classe '2000 a settembre ha anche debuttato nella Nazionale inglese Under 21, è una punta completa, mobile, capace di svariare su tutto il fronte dell'attacco, il Liverpool l'ha portato via quando aveva quindici anni dal vivaio del Chelsea.

5. Ormai non è più giovanissimo essendo un classe '97 ma Gabriel Strefezza, esterno brasiliano, è un invito ai giovani a non mollare.

Domenica Semplici l'ha gettato nella mischia e ha contribuito alla rimonta della Spal contro la Lazio.è arrivato alla Spal da svincolato dopo l'esperienza al Corinthians, prima il percorso in Primavera, poi la valorizzazione attraverso i prestiti, prima alla Juve Stabia in serie C e poi alla Cremonese in B. Strefezza così è rientrato alla Spal e, come ha fatto domenica, è pronto a mettere al servizio della Spal la sua intelligenza tattica.

6. Può essere l'annata del riscatto per Georgios Vrakas, centrocampista offensivo classe '2001 nella scorsa stagione oscurato dalla straripante stagione di Gaetano. Il Napoli l'ha pescato dal Paok Salonicco durante l'estate 2018 e s'attende tanto da lui. Sabato Vrakas intanto ha segnato il gol decisivo nella vittoria contro il Torino con una punizione che ha beffato Trombini.

7. La Primavera dell'Inter vola, ha superato soffrendo il Pescara in trasferta alla prima di campionato e rifilato un sonoro 4-0 allo Slavia Praga in Youth League. Tra i protagonisti Gaetano Pio Oristanio (classe '2002), a segno in entrambe le gare, con due gol in 71 minuti, in media uno ogni 35 minuti circa. Ha fantasia, creatività, può giocare in più posizioni della trequarti offensiva, l'Inter l'ha pescato quando aveva 14 anni dalla Peluso Academy, una società di calcio giovanile di Roccadaspide, e si sta godendo la sua crescita, nel percorso anche uno scudetto Under 16.

8. L'Under 17 del Perugia sta vivendo un'altalena di risultati: vittoria per 4-0 all'esordio contro il Pescara, sconfitta per 5-0 subita sul campo del Napoli alla seconda giornata. In entrambe, però, è emerso il talento di Fabri, centrocampista italiano di origini brasiliane, dotato di grandi qualità soprattutto nell'uso del piede destro, quello forte. Ha visione di gioco, un ottimo tiro, deve lavorare sul piede debole e nella frequenza di passo per non essere monocorde nel ritmo. Contro il Pescara Fabri ha trovato il gol, a Napoli gli ha negato questa gioia una grande parata di Baietti.

9. Baietti domenica ha dato un grande contributo alla vittoria dell'Under 17 del Napoli contro il Perugia. Il portiere azzurro classe '2003 è esplosivo, reattivo, lo dimostra con la parata su Fabri e anche su altri interventi realizzati, superando il rischio che aveva corso nel primo tempo quando per un soffio non è entrato in porta con il pallone su una punizione beffarda dello stesso Fabri.

10. L'Under 17 del Crotone domenica ha espugnato il campo della Juve Stabia, 3-1 il risultato finale. Il protagonista assoluto è Alessandro Maesano, attaccante classe '2003 che può agire sia da seconda punta che da esterno offensivo. E' abile nello smarcamento, ha buoni mezzi tecnici, lavora bene negli spazi stretti, è una risorsa che il club calabrese custodisce con cura.