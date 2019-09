YOUTH LEAGUE INTER NAPOLI / Una vittoria e un pareggio: si chiude in maniera tutto sommato positiva la prima giornata di Youth League per le italiane. Tutto facile per l'Inter che batte 4-0 lo Slavia Praga: apre le marcature Esposito al 29' su assist di Agoume. Lo stesso Esposito sigla nella ripresa il raddoppio sul calcio di rigore, poi nel finale arriva il tris di Oristanio e il poker, ancora dal dischetto, di Vergani.

L'altra gara del girone,, inizierà alle 16.

Pareggio casalingo invece per il Napoli: 1-1 con il Liverpool per gli azzurri che per larghi tratti accarezzano la vittoria. La squadra di Baronio gioca meglio nel primo tempo e va in gol con Mancino al 29', ma nella ripresa si chiude troppo in difesa e nel finale subisce il pareggio firmato da Stewart (86'). Nel raggruppamento dei partenopei è in corso la sfida tra Salisburgo e Genk.

INTER-SLAVIA PRAGA 4-0: 29' Esposito (I), 56' Esposito rig. (I), 79' Oristanio (I), 91' Vergani rig. (I)

NAPOLI-LIVERPOOL 1-1: 29' Mancino (N), 86' Stewart (L)