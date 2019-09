FIORENTINA SOTTIL RINNOVO / Il pareggio con la Juventus ha spezzato la serie negativa di inizio stagione della Fiorentina che di motivi per sorridere ne ha comunque più di uno: grande entusiasmo a Firenze dopo la campagna acquisti del nuovo patron Commisso che ha regalato a Montella Frank Ribery.

Ma sono soprattutto i giovani a far bene sperare il popolo viola: Castrovilli e Sottil su tutti hanno conquistato gli appassionati con le loro prestazioni ed ora la società vuole blindarli. Anche per il 20enne attaccante esterno è partita la trattativa per il rinnovo: gli interessamenti dall'Italia e dall'estero hanno allertato il club toscano che vuole prolungare il contratto del giovane calciatore per zittire le sirene.