BARCELLONA GRIEZMANN ATLETICO MULTA / Aveva fatto scalpore in estate il trasferimento, non senza polemiche, di Antoine Griezmann in direzione Barcellona. La querelle legata al suo passaggio dall'Atletico Madrid ai catalani si sta per risolvere in una bolla di sapone.

Secondo quanto rivelato da un'anticipazione di 'El Mundo' a rimanere delusi saranno proprio i 'Colchoneros' che avevano richiesto un provvedimento disciplinare nei confronti del Barça, perché a loro giudizio la trattativa con il giocatore francese era iniziata molto prima rispetto alla data del 14 luglio e di conseguenza anziché 120 milioni, la clausola rescissoria sarebbe valsa 200.

El Mundo, però rivela in anteprima la decisione del giudice istruttore nominato dal Comité de Competición per dirimire la questione. Alla luce dei fatti al Barcellona verrebbe infatti commissionata una multa da "ben" 300 euro che eventualmente visto il valore irrisorio potrebbe essere trasformata in una partita al Camp Nou da giocare a porte chiuse.