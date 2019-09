CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO MANCHESTER UNITED / Jadon Sancho è la nuova stella del calcio inglese e mondiale. L'attaccante del Borussia Dortmund sta facendo le fortune della squadra di Favre e della nazionale dei 'tre leoni', ma trattenerlo a lungo non sarà per nulla facile.

Il classeha già gli occhi dei top club europei addosso: tra questi anche la, che però come gli altri dovrà scontrarsi con la volontà del ferrea dei tedeschi che stanno preparando un rinnovo da capogiro

Oltre ai bianconeri, però, anche il Manchester United avrebbe messo nel mirino l'ex talento del City. Come riporta 'ESPN', infatti, Ole Gunnar Solskjaer vuole continuare sulla linea di mercato già tracciata e che porta ad acquistare soprattutto calciatori inglesi (i 'Red Devils' hanno preso Maguire, Wan-Bissaka e James). Proprio come Sancho, balzato in testa all'elenco dei desideri del tecnico norvegese. Subito dopo c'è invece James Maddison, talento del Leicester che però è valutato addirittura tra 80 e 90 milioni di euro.