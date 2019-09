PAGELLE E TABELLINO PARMA CAGLIARI / Vince il Cagliari al Tardini, meritatamente. Tre gol da parte dei sardi, quasi quattro non fosse er quello annullato all'ultimo secondo a Joao Pedro, ma tanta concretezza e solidità. Ceppitelli è il re indiscusso del match con la sua doppietta, ma Nandez e Olsen sono determinanti allo stesso modo per l'andamento della gara. Bene anche il Cholito Simeone, che con il gol del tris inietta una buona dose di fiducia per il prosieguo della stagione. Male il Parma, soprattutto in attacco dove Inglese non punge mai e Gervinho appare in difficoltà anche negli uno contro uno. Note positive da Kulusevski, Barillà e Darmian.

PARMA

Sepe 5 - Niente da fare sui due primi gol del Cagliari, ma sul terzo di Simeone avrebbe potuto mostrarsi più reattivo.

Darmian 6 - Non ha i 90' nelle gambe ed è normale. Ma l'impegno di andare oltre questo limite non si discute e viene premiato dall'assist decisivo per la rete di Barillà.

Iacoponi 5,5 - Qualche svarione lo commette, anche se gli errori gravi non sono i suoi. Ma le brucianti ripartenze del Cagliari lo mettono in difficoltà. Dall'82' Sprocati s.v.

Bruno Alves 6 - L'unico a mostrarsi sempre lucido palla al piede e nel coprire gli spazi. E' anche molto sfortunato, perchè coglie il palo da calcio di punizione nel primo tempo e vede annullato il gol del possibile 3-2 nella ripresa per fuorigioco. Che però c'è.

Gagliolo 4,5 - Suo l'errore, gravissimo, che consente a Simeone la bruciante ripartenza che porta al tris sardo. In difficoltà anche in fase di spinta.

Hernani 5,5 - Da lui parte l'azione che porta alla rete di Barillà. E' il faro del gioco gialloblù, anche se non sempre riesce a far girare velocemente il pallone.

Brugman 5 - In difficoltà in mezzo al campo, soprattutto in fase di interdizione. Dal 73' Pezzella Giu. 5,5 - Il suo ingresso non apporta migliorie al gioco dei padroni di casa.

Barillà 6,5 - Bene per la costanza e l'insistenza su ogni pallone. Corre finchè ne ha, segnando la rete che riapre il match al 58'.

Kulusevski 6 - Partita ai due volti per lui: primo tempo quasi svogliato, con pochi spunti. Ripresa a tratti da capogiro invece, ma quando il Cagliari sigla la terza rete si spegne inevitabilmente anche lui.

Inglese 5 - Non ne becca una lì davanti. Nel primo tempo si fa anticipare al momento di una facile conclusione da centro area, per poi sparire dal gioco. Dal 73' Cornelius 5,5 - Nessuna buona occasione per lui.

Gervinho 5 - La sensazione è quella che potrebbe fare ciò che vuole con la sua velocità, ma senza riuscirci. Viene sempre chiuso bene dai difensori cagliaritani, in particolare da Ceppitelli.

All. D'Aversa 5 - Il Parma cominca bene,conduce anche un buon gioco, ma si dimostra debole emotivamente. Va sotto, poi non riesce più a recuperare, affossato dal tris di Simeone. Deve lavorare molto sulla tenuta mentale.

CAGLIARI

Olsen 7 - Compie una respinta su Gervinho miracolosa, che evita il pareggio gialloblù.

Decisivo ai fini del risultato finale.

Pisacane 6 - Controlla bene gli avversari, senza mai commettere errori. Dal 70' Klavan 6 - Fa discutere il suo intervento aereo che fa quasi assegnare il rigore ai ducali, ma il Var lo salva.

Ceppitelli 7,5 - Partita da capogiro la sua. Doppietta, perfetto ad ogni chiusura difensiva. E annulla uno come Gerviho giocando d'astuzia e d'esperienza. E pensare che non doveva essere nemmeno della gara.

Cacciatore 6 - Anche lui titolare un po' a sorpresa, è autore di una buona partita. Maran può contare sul suo vecchio pupillo.

Rog 6 - Contiene, spinge quando può, rincorre. Partita di sostanza la sua. Dall'83' Ionita s.v.

Cigarini 6,5 - Il gioco con lui è ordinato, preciso quasi come un orologio svizzero. E fa anche un assist per il secondo gol di Ceppitelli.

Castro 6 - Una partita sporca la sua, ma efficace senza dubbio. Lavora, e bene, molti palloni.

Nandez 7 - Sua la scoribanda che porta al vantaggio firmato da Ceppitelli. E' un talento e lo dimostra per tutti i 90' mettendo spesso in difficoltà i gialloblù dal suo lato.

Pellegrini L. 6 - Un po' in difficoltà nella parte centrale della ripresa contro un Kulusevski ispirato. Ma regge botta. Dal 64' Lykogiannis 6 - Fa il suo enza strafare e mantenendo la posizione.

Joao Pedro 6 - Al 95' segna il gol del poker, ma il direttore di gara annulla per un precedente fallo su Gagliolo. Non il miglior Joao Pedro certamente, ma rimane un punto di riferimento per l'azione offensiva anche quando agisce lontano dalal porta.

Simeone 7 - Sbaglia qualcosa di troppo durante il match, ma si inventa un gran gol rubando palla a centrocampo e scegliendo forse la cosa più complicata da fare: il tiro in porta. Sepe non ci arriva, la determinazione lo premia. E magari acquisterà ancora più fiducia per il resto della stagione in cui il suo contributo sarà determinante per sostituire Pavoletti.

All. Maran 7 - Il suo Cagliari doveva rinascere, e così è stato. Probabilmente la pausa ha fatto bene ai rossoblù, che al Tardini sono stati concreti seempre, trovando tre meritate marcature. Ottima la tenuta atletica.

Arbitro: Pasqua 6 - Partita complicata da dirigere, perchè gli episodi valutati al Var sono parecchi. Annulla la rete di Joao Pedro allo cadere, ma soprattutto non concede al Parma un rigore per presunto fallo di mano di Klavan. Che in realtà sembra non esserci. Annulla anche il gol di Bruno Alves, ma il fuorigioco c'è tutto. La gestisce bene.

TABELLINO

Parma-Cagliari 1-3

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi (dall'82' Sprocati), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (dal 73' Pezzella Giu.), Barillà; Kulusevski, Inglese (dal 73' Cornelius), Gervinho. A disp.: Dermaku, Laurini, Karamoh, Alastra, Colombi. All.: D'Aversa.

Cagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane (dal 70' Klavan), Ceppitelli, Cacciatore; Rog (dall'83' Ionita), Cigarini, Castro, Nandez, Pellegrini L. (dal 64' Lykogiannis); Joao Pedro, Simeone. A disp.: Walukiewicz, Pinna, Oliva, Birsa, Deiola, Cerri, Ragatzu, Rafael, Aresti. All.: Maran.

Arbitro: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

Marcatori: 23' Ceppitelli (C), 39' Ceppitelli (C), 58' Barillà (P), 77' Simeone (C)

Ammoniti: 16' Ceppitelli (C), 42' Joao Pedro (C), Pellegrini L. (C), 56' Nandez (C), 86' Castro (C)

Espulsi: -