CALCIOMERCATO ROMA SANTESE UFFICIALE RINNOVO / In casa Roma gli occhi della dirigenza non sono puntati solamente sulla Prima squadra ma anche sulle giovani promesse della Primavera.

A tal proposito il club capitolino ha prolungato fino al 2021 il proprio matrimonio con il classe 2001 Alessio, uno dei protagonisti quest'anno della formazione di Alberto. Ad annunciare la fumata bianca è stato lo stesso centrale difensivo attraverso il proprio account 'Instagram': "Ringrazio la Roma per la fiducia e per aver creduto in me. Dimostrerò che ne è valsa la pena".

