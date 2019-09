CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ZIDANE REAL MADRID / Quello tra James Rodriguez e il Napoli è stato uno dei tormentoni del calciomercato estivo. I partenopei infatti erano fortemente interessati al colombiano ma alla fine la trattativa ha trovato il suo epilogo con la permanenza del diretto interessato alla corte di Zidane.

Proprio quest' ultimo, secondo 'marca.com', si sarebbe convinto dell'utilità del calciatore in seno al suo progetto. In particolare il tecnico francese sarebbe rimasto ben impressionato dall'atteggiamento che James ha mostrato durante l'estate. Il classe '91 è stato poi uno dei migliori in questo difficile avvio di stagione degli spagnoli.

