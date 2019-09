CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA - Estate travagliata per Mattia Perin. Il 26enne portiere della Juventus era ad un passo dal trasferimento al Benfica, ma alcuni problemi riscontrati durante le visite mediche da parte dello staff sanitario dei portoghesi ha fatto saltare un affare praticamente fatto.

Negli scorsi giorni, però, si è tornato nuovamente a parlare di questa possibilità , visto che la sessione estiva di calciomercato in Portogallo si chiuderà il 22 settembre prossimo. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , in questa settimana dovrebbero esserci nuovi contatti tra le parti per trovare, nuovamente, un punto d'incontro. Nella trattativa impostata nel luglio scorso, sarebbe dovuto entrare anche il giovane terzino destro, valutato intorno ai 10 milioni di euro con un 50% sulla futura rivendita a favore del, mentre per Perin i lusitani avrebbero sborsato una cifra vicina ai 14 milioni (in prestito con diritto/obbligo di riscatto). Adesso, però, la base dell'eventuale affare potrebbero cambiare e, come detto, nei prossimi giorni si dovrebbe tornare a parlarne per capire la fattibilità dell'operazione, ad undici giorni alla chiusura del