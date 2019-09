ICARDI DI CANIO INTER PSG ANCELOTTI / Il trasferimento di Icardi al PSG ha fatto notizia. L'ex attaccante dell'Inter, seguito anche dal Napoli di Ancelotti, ha sposato la causa transalpina nelle ultime ore di mercato.

A non dirsi stupito di questa scelta è stato l'ex attaccante della Lazio Paolo, il quale ha espresso il suo giudizio su Maurito ai microfoni de 'Il Mattino': "Davverovoleva un calciatore incapace di chiedere scusa ai compagni a causa delle parole della moglie-agente? Icardi segna solo su cross da fondo campo. Oltre a questo non sa fare nulla di quanto si chiede a un attaccante moderno. Il suo arrivo al PSG non mi ha stupito: quello è l'approdo naturale per i campioni che non hanno disciplina".

