CALCIOMERCATO NAPOLI CONTE DE LAURENTIIS / Nel corso della sua intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport', il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche di Antonio Conte, attuale tecnico dell'Inter, svelando un curioso retroscena: "Con lui ho un ottimo rapporto. Ci siamo frequentati nuotando nel mare delle Maldive dove ho conosciuto anche la sua straordinaria famiglia.

Molto prima dell’avvento di, quando Conte stava a Londra, l’ho tempestato di domande per proporgli di venire al Napoli. Lui mi rispondeva che il contratto che aveva in essere con ilgli impediva di parlare con terzi. Credo fosse vero perché poi ha impiegato un anno per poter venire ad allenare in Italia".

Per tutte le notizie di giornata e di mercato CLICCA QUI!