JUVENTUS POGBA RAMOS REAL / Quello di Paul Pogba continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati nel mondo Real Madrid. Sergio Ramos strizza l'occhio al fuoriclasse del Manchester United, inseguito anche dalla Juventus: "Pogba dà tantissimo equilibrio a livello difensivo e ha un talento innato. Segna, ha una condizione fisica tremenda. Il Real ha sempre le porte aperte per i grandi giocatori", ha detto il capitano dei 'Blancos' a 'La Gazzetta dello Sport'.

Ramos parla anche del tormentone Bale: "Ha un talento unico.

Ci sono stati e ci sono ancora tanti rumors e non sappiamo bene che cosa stia succedendo, ma per il momento è al Real e noi come suoi compagni siamo contenti perché è un giocatore speciale. Inoltre Gareth è una persona davvero gradevole".

Infine, c'è spazio anche per l'ex compagno Ronaldo: "Il più grande con cui ho giocato? E' una domanda davvero difficile perché ho giocato con così tanti fuoriclasse, ma Cristiano è stato sicuro uno dei più forti nella storia del Real e del calcio. Non dimenticherei però il Ronaldo brasiliano, Roberto Carlos, Zidane, Casillas e Raul".