MILAN MODRIC VAN DE BEEK / Luka Modric al Milan a gennaio o giugno 2020: il croato continua ad essere uno dei nomi più frequentemente accostati alla società rossonera. In scadenza di contratto con il Real Madrid, il 34enne di Zara - per ammissione di Boban - è un grande tifoso milanista e non disdegnerebbe un'esperienza in Italia: situazione che non si è potuta verificare quest'estate per la volontà del centrocampista di dimostrare di essere ancora da Real Madrid, ma che potrebbe accadere da qui a qualche mese.

Il club spagnolo, infatti, avrebbe già in pugnodell': come riporta 'donbalon.com', i blancos avrebbero l'accordo totale per il trasferimento del calciatore olandese al 'Bernabeu' nella prossima estate. Un acquisto che di fatto libererebbe Modrid, rendendo ancora più difficile il rinnovo del contratto. Un affare che, almeno dal punto di vista del cartellino, potrebbe essere quindi low-cost per il Milan che, se il croato non dovesse essere più titolare inamovibile della squadra di, potrebbe avere qualche speranza di piazzare il colpo anche a gennaio.