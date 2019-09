CALCIOMERCATO LAZIO CORREA / Joaquín Correa è pronto a prendersi in mano la Lazio: Simone Inzaghi è riuscito gradualmente ad inserire l'argentino nello schiacchiere tattico biancoceleste e oggi lo considera una pedina fondamentale del suo undici titolare. Un gol nelle prime due di campionato, la convocazione di Scaloni per l'Albiceleste: le sorprese però per Correa non sono finiti qui.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere di Roma', al rientro dalla nazionale Correa è pronto a porre la propria firma sul rinnovo di contratto con la Lazio: ci sarà un importante adeguamento di ingaggio e anche una clasuola rescissoria di circa 75 milioni inserita nell'accordo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI