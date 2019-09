TORINO VERDI CONFERENZA PRESENTAZIONE / E' il giorno di Simone Verdi in casa Torino. Il fantasista, colpo di calciomercato degli ultimi secondi, si è presentato in conferenza stampa: "Mi hanno voluto fortemente - ammette l'ex Napoli - Se sono qui è perché il presidente Cairo ci ha creduto fino alla fine.

non voleva cedermi perché pensava fossi importante per il Napoli. L'Europa? Lo scorso anno il Toro ha fatto una seconda parte di stagione importante. Obiettivi? Non mi piace parlare di numeri, di gol che vorrei fare... gli obiettivi personali si raggiungono quando arriva quello collettivo.? Ovviamente è uno degli obiettivi ma per tornarci devo fare un certo numero di prestazioni con la maglia del Torino"