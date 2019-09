JUVENTUS LISTA CHAMPIONS / Fuori Chiellini, Mandzukic ed Emre Can: la Juventus ha consegnato la lista Champions e tra i 22 giocatori scelti da Maurizio Sarri ci sono esclusioni eccellenti. Già si sapeva di Chiellini, che fino al prossimo anno non sarà disponibile, mentre non è una sorpresa anche l'esclusione di Mario Mandzukic.

Più a sorpresa invece l'assenza nell'elenco dei 22 giocatori consegnati all'Uefa di, mentre era ampiamente preventivata quella di: presenti, invece, Dybala ed Higuain, come peraltro previsto.

Ecco la lista completa: 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon