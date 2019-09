Atalanta, UFFICIALE: Skrtel ha già un nuovo club

ATALANTA SKRTEL / È durata meno di un mese l'avventura di Martin Skrtel all'Atalanta.

Ufficializzato il 9 agosto dal club bergamasco dopo l'addio al, il difensore slovacco classe '84 non si è adattato a Bergamo e nella giornata di ieri, dopo aver formalizzato la rescissione consensuale del contratto con i nerazzurri, ha fatto ufficialmente rientro in Turchia. Come si legge sul sito ed i canali ufficiali del club infatti, l'ha ingaggiato l'ex Liverpool facendogli firmare un contratto di un anno. "Felice di essere tornato ad Istanbul, grazie per questa opportunità" il messaggio su Instagram del giocatore.