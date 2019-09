p>NAPOLI VERDI TORINO / Intesa di massima traper Simone, ora è in corso a Milano l'incontro tra il presidente granata Urbanoe il procuratore del calciatore, Donato, per provare a definire la trattativa nelle ultime battute di calciomercato. Verdi è da tempo un obiettivo della società piemontese, chiesto da Walterper rinforzare il suo attacco: quando l'affare sembrava non potesse chiudersi, è sceso in campo il patron Cairo per accontentare il proprio allenatore. Intesa raggiunta con gli azzurri, ora si lavora ai dettagli per la fumata bianca definitiva.