Cagliari-Inter, ululati razzisti per Lukaku

CAGLIARI INTER LUKAKU / Episodio increscioso durante il secondo tempo di Cagliari-Inter.

Al momento dell'assegnazione del calcio di rigore per i nerazzurri, al 72', si è presentato sul dischetto, che la curva cagliaritana ha bersagliato con ululati razzisti ripetuti. Incurante dei 'buu', Lukaku ha realizzato il penalty, portando l'Inter in vantaggio per 2-1.