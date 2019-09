CALCIOMERCATO ATALANTA SKRTEL RESCISSIONE CONTRATTO FERRARI SASSUOLO KANNEMANN GREMIO - Martin Skrtelpotrebbe lasciare l'Atalanta dopo poche settimane: è questa la clamorosa indiscrezione lanciata questa mattina. L'esperto centrale è arrivato a Bergamo per portare esperienza internazionale, in chiave Champions League, e qualità, ma i problemi fisici che lo attanagliano da tempo starebbero rendendo difficile il suo pieno recupero. E se dovesse esserci l'addio, i bergamaschi dovranno necessariamente pescare altrove per rinforzare il reparto arretrato.

E potrebbe tornare di moda l'idea Walter già sondato un mese fa circa dalla società orobica , oltreché da. Munito di passaporto italiano, per il 28enne centrale ilnon intende abbassare le pretese e chiede il pagamento della clausola rescissoria per liberare l'argentino, fissata a quota 10 milioni di euro. Ma il tempo stringe per chiudere operazioni a livello internazionale. Altra pista da tenere in considerazione è quella che porta a Gian Marco anch'egli già monitorato nei mesi scorsi dalla società del presidente Percassi . Per strapparlo al, con il quale non c'è stato al momento alcun tipo di contatto, serviranno anche in questo caso 10 milioni circa. L'Atalanta valuta, in attesa di saperne di più sul futuro di