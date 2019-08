CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADE DE PAUL UDINESE / La nuova Fiorentina di Vincenzo Montella è ancora un cantiere aperto, a caccia degli ultimissimi tasselli. Oltre al giovane Pedro, per lungo tempo la 'viola' ha sognato l'argentino Rodrigo de Paul, che secondo Calciomercato.it, l'Udinese valuterebbe sui 35 milioni di euro.

A margine delle parole su Dalbert, il ds violaha fatto il punto in conferenza stampa sul rush finale del mercato ricacciando le voci sull'ex Valencia: "Se ci saranno delle opportunità funzionali al progetto, allora le coglieremo. Il presidente ci ha dato massima disponibilità a livello di spesa, ma non compreremo tanto per comprare, rischiando di togliere spazio ai giovani. De Paul? Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico, ma non ci sono possibilità perché arrivi a Firenze già quest'anno". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI