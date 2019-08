Calciomercato Milan, le ultime CM.IT su Mariano Diaz

CALCIOMERCATO MILAN MARIANO DIAZ REAL MADRID - Mariano Diaz, come anticipato dalla nostra redazione, non ha ancora trovato un nuovo club e non esclude una clamorosa permanenza al Real Madrid, nonostante il rischio concreto di restare fuori dalle liste per Liga e, soprattutto, Champions League. L'interesse di Monaco e Roma (che ha poi virato su Kalinic), non ha portato ad offerte in grado di soddisfare le richieste economiche di Real Madrid e calciatore.

Zinedine, però, ha chiesto ai suoi dirigenti di trovare una nuova sistemazione al dominicano quanto prima e nelle ultime ore si è parlato di un serio interessamento del: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , i castigliani sarebbero ben disposti a trattare con i rossoneri visti gli ottimi rapporti degli ultimi mesi, mentre al momento non ci sono stati ancora contatti con l'entourage della punta. Mariano guadagna al Bernabeu oltre 4 milioni netti a stagione e nelle precedenti trattative non ha aperto a sconti da questo punto di vista: un elemento da tener presente per la dirigenza milanista.