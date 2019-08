CALCIOMERCATO ROMA STUANI - Continua la ricerca di un attaccante da parte della Roma che, dopo il rinnovo a sorpresa, cerca un vice Dzeko visto che Schick non ha convinto nemmeno il nuovo tecnico Fonseca.

Tanti i nomi che sono stati accostati ai giallorossi in queste settimane: l'ultimo in ordine di tempo secondo 'Il Messaggero' è quello di Cristhian, centravanti uruguaiano classe 1986 che milita attualmente nelin Spagna, ma che vanta anche un passato in Serie A con la maglia dellanella stagione 2008-09 quando segnò un gol in sei presenze.