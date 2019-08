CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI INTER / Si entra negli ultimi dieci giorni di mercato e rimane aperto il caso Icardi. L'Inter appare decisa a non reintegrarlo, nonostante la volontà del giocatore sia quella di rimanere in nerazzurro. Per l'argentino sarebbe importante restare a Milano, per motivi prettamente familiari (in particolare gli interessi lavorativi e professionali di Wanda Nara), l'alternativa più gradita sarebbe la Juventus, anche per la vicinanza geografica al capoluogo lombardo. Per il momento, il centravanti, come spiegato da 'Tuttosport', non pensa a liberarsi tramite l'art. 17 della Fifa, anche per non inimicarsi eventuali compratori.

Una strategia di attesa, almeno fino a gennaio, potrebbe inoltre aprirgli nuovi scenari all'estero, magari in Spagna. In tutto questo, la Juventus, a sua volta, ha Icardi nei suoi pensieri, ma, che ha tenuto libera la maglia bianconera numero 9 per lui, ha da risolvere il sovraffollamento in attacco: almeno uno traè di troppo. La chiave potrebbe essere il futuro di, con un addio alche aprirebbe alla cessione di Dybala ai francesi e un effetto domino che potrebbe portare Icardi in bianconero. Tutto ancora aperto fino al 2 settembre, ma Marotta vorrebbe cedere Maurito ai rivali solo in cambio della 'Joya', suo vecchio pallino.