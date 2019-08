Calciomercato Juventus, ribaltone e firma nelle prossime ore

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA / Non solo mercato dei grandi in casa, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dello sprint del Marsiglia per Miranda , ma nelle ultme ore ci sono state delle complicazioni che hanno incoraggiato anche altre pretendenti. Come è noto, anche lasi è informata sul giovane terzino sinistro che, tuttavia, potrebbe finire in Germania. Secondo 'RAC 1', infatti, sarebbe davvero imminente il passaggio del calciatore allocon la formula del prestito biennale.