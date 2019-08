FIORENTINA RIBERY / Il sogno dei tifosi viola è realtà. Franck Ribery è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le prime parole dell'esterno francese ai media ufficiali della società: "Sono qui con la mia famiglia. Facciamo qualcosa tutti insieme.

Ho già parlato con le persone della, ho parlato anche con Lucae mi ha detto che questo è un grande club e che la città è molto bella. A me piace Firenze e in più so già l'italiano. Mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto". L'ex Bayern Monaco ha poi espresso tutta la propria soddisfazione sui social: "Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici".