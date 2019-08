CALCIOMERCATO CAGLIARI LECCE FARIAS UFFICIALE / Il Cagliari continua a essere attivissimo sul calciomercato. Dopo essersi scatenato in entrata, soprattutto a centrocampo, i sardi operano anche qualche colpo in uscita.

È ufficiale, infatti, il trasferimento di Diegoalneopromosso: l'attaccante brasiliano si muove in prestito, ma con alcune condizioni.

Sia il Cagliari che il Lecce, infatti, hanno da poco annunciato di aver concluso l'operazione per il trasferimento in Puglia di Diago Farias. L'attaccante brasiliano classe '90 è reduce da una stagione da 7 gol e 5 assist tra i mesi in Sardegna e il prestito all'Empoli. L'esperienza e la qualità dell'ex Chievo saranno ora a disposizione di Fabio Liverani. I giallorossi, come si legge sulle note ufficiali dei club, hanno acquistato il calciatore in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza raggiunta dal Lecce a fine stagione. Farias, che ha scelto la maglia numero 17, ha contestualmente anche rinnovato il contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022.

F.I.