Roma, colpo Cetin: è già in città

ROMA CETIN / Colpo in difesa per la Roma che non perde di vista possibili occasioni di fine mercato e intanto mette le mani su un possibile gioiello per il futuro.

In serata all'aeroporto di Fiumicino è sbarcato Mert, centrale classe '97 proveniente dal, club che milita nella seconda divisione turca. Grande fisico (è alto 189cm), Cetin era seguito da tempo dal Ds Petrachi e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito che precedono le firme sui contratti per poi mettersi a disposizione di misterche lo valuterà in questi giorni di allenamenti.