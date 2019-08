Napoli, i tifosi del Real invocano la permanenza di James Rodriguez

NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / I tifosi del RealMadrid stanno con Florentino Perez. Come raccontato da Calciomercato.it, il presidente del Real vuole trattenere James Rodriguez e sta cercando di convincere il tecnico Zinedine Zidane che lo ha tagliato dopo aver richiesto espressamente Paul Pogba che salvo colpi di scena non arriverà.

Il colombiano, rientrato al 'Santiago Bernabeu' dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, rimane dunque un partente almeno nelle idee dell'allenatore ed un obiettivo del Napoli che fino all'ultimo spera di poterlo strappare a condizioni favorevoli. In questo intreccio di posizioni, il quotidiano 'As' vicino alle vicende di casa Real sul suo sito ha lanciato un sondaggio per chiedere ai tifosi 'merengue' se sarebbero convinto in caso di permanenza di James al Real. Il risultato parziale vede il 'sì' avanti con l'81% delle preferenze: un plebiscito.