Napoli, James e il Real si riavvicinano: segnale social

CALCIOMERCATO JAMES RODRIGUEZ NAPOLI REAL MADRID / Mentre Florentino Perez spinge per la sua permanenza, Zinedine Zidane continua a volerlo fuori dal Real Madrid, ma James Rodriguez, in questi giorni, ha dato qualche piccolo segnale di avvicinamento al club.

Come sottolineato da diversi media iberici, infatti, lunedì scorso la società blanca ha iniziato a seguire su Twitter e Instagram il 'Bandido', che ha restituito il follow due giorni dopo, questa mattin a. Con l'Atletico ormai a un passo da Rodrigo, il Napoli resta l'unica opzione per cambiare aria , ma nell'ambiente madridista sono in tanti a cercare di convincere Zidane a non lasciarlo partire. Ancelotti, nel frattempo, lo attende a Castel Volturno e spera che De Laurentiis e Jorge Mendes riescano a strappare il sì di Florentino Perez, che continua a esigere il pagamento di 42 milioni di euro in unica soluzione, mentre i partenopei offrono un prestito oneroso con diritto di riscatto.